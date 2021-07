L’exchange di criptovalute Paybis lancia i pagamenti bancari istantanei a livello globale, abbassando le commissioni a 0,99%

Paybis introduce la possibilità di effettuare pagamenti bancari istantanei per Regno Unito e UE; aggiunge il supporto per i pagamenti bancari locali negli Stati Uniti e SWIFT USD per i clienti internazionali.

EDIMBURGO, Scozia, 22 luglio 2021 /PRNewswire/ — L’exchange globale di criptovalute Paybis sta introducendo diverse nuove opzioni di pagamento per i suoi clienti internazionali. Gli utenti di Paybis saranno ora in grado di comprare criptovalute utilizzando il sistema Faster Payments del Regno Unito (UK) e l’Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA) dell’Unione Europea (UE) per depositi istantanei in GBP ed EUR rispettivamente. L’exchange ha anche lanciato pagamenti bancari locali negli Stati Uniti (USA) e SWIFT USD per consentire pagamenti internazionali.

Una soluzione mondiale al miglior prezzoQueste novità rientrano nella missione di Paybis di aiutare i propri clienti a partecipare al mondo delle criptovalute e della blockchain tagliando i costi ed eliminando gli ostacoli iniziali. Di conseguenza, come parte del lancio di nuove opzioni di pagamento, Paybis sta riducendo la sua commissione per gli acquisti di criptovaluta dal 2,99% allo 0,99%, oltre ad aumentare i limiti di spesa per tutti i clienti, da 200.000 USD in acquisti singoli, a 1.000.000 USD.

Paybis sta facendo progressi Paybis è stato impegnato nello sviluppo dei suoi servizi di vendita e acquisto di criptovaluta sin dalla sua fondazione nel 2014. L’exchange globale di criptovalute ha aggiunto diverse funzionalità, tra cui un blog per aiutare i suoi utenti a stare al passo con il mondo delle criptovalute in rapido sviluppo, un programma di referral e affiliazione che premia gli utenti che portano sulla piattaforma nuovi trader e una sezione notizie in modo che i suoi utenti possano essere sempre aggiornati sugli sviluppi della piattaforma.

Paybis ha anche introdotto pagine di monitoraggio dei prezzi delle criptovalute che chiunque può utilizzare per controllare i prezzi in tempo reale. Inoltre un cliente può controllare il prezzo bitcoin o di qualsiasi altra criptovaluta in più di 90 diverse valute locali. Inoltre, Paybis ha aggiunto un calcolatore di criptovalute con cui i visitatori e i clienti possono calcolare facilmente il valore di uno dei 400 cripto-asset in diverse valute. Tutte queste funzionalità hanno lo scopo di garantire che i clienti possano comprare bitcoin e altre valute in modo facile ed efficiente. Nel marzo 2021, l’exchange ha anche annunciato che si sta preparando a offrire supporto ai clienti di New York, il che porterebbe il numero totale di stati federati americani supportati a 49.

Cos è PaybisPaybis è un exchange di criptovalute che consente di acquistare in modo facile Bitcoin e altre criptovalute tramite una vasta gamma di metodi di pagamento, tra cui carte di debito e di credito, pagamenti bancari istantanei nel Regno Unito e nell’UE, pagamenti bancari locali negli Stati Uniti e SWIFT USD per clienti internazionali. L’exchange fornisce anche supporto per oltre 50 valute locali, in 180 paesi. Tra questi sono inclusi anche 48 stati federati americani. Paybis non si fa carico della custodia dei fondi dei clienti, il che significa che gli utenti hanno sempre il controllo sui loro fondi.

Infine, Paybis ha anche ottenuto una registrazione temporanea di criptoasset dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, consentendole di operare nella giurisdizione del regolatore in attesa della valutazione dell’idoneità per ottenere una licenza permanente. La guida e il quadro normativo di FCA si concentrano sulla prevenzione delle attività illecite nel mondo delle cripto e sull’incoraggiamento di un ambiente di trading sicuro per favorire l’adozione diffusa delle criptovalute.

