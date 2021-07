Le radio più ascoltate del 2021 (primo semestre)

Oggi sveliamo i dati delle radio più ascoltate del 2021, primo semestre, con i dati raccolti nell’ambito dell’indagine Radio Ter 2021.

Rtl 102.5 si conferma leader anche per i primi sei mesi del 2021. Questo secondo le 60.000 interviste che hanno contribuito al rilascio di tali numeri.

33 milioni gli ascoltatori di radio in Italia nel giorno medio.

Rispetto alla conclusione del 2020, invariata la vetta ma Rds sale in seconda posizione dopo aver concluso il 2020 in quarta. Sul gradino più basso del podio troviamo Radio Deejay, che perde così una posizione. Discorso analogo per Radio Italia, in quarta posizione. Stabile in quinta – sesta – settima, rispettivamente Radio 105, Rai Radio 1 e Radio Kiss Kiss.

Gli ascolti sono

Le radio più ascoltate

Di seguito sono riportati gli ascoltatori delle emittenti radio nel giorno medio