Un viaggio nella storia della musica con le canzoni più celebri del 1981. Partiamo da questo anno per iniziare un tuffo nel passato.

Sul podio troviamo, al primo posto, Out Here on My Own (“Qui fuori da sola”) è la canzone scritta da Irene Cara per la colonna sonora di Saranno Famosi (FAME). Molto nota è la versione del 1981, incisa da Nikka Costa.

Al secondo posto Enola Gay, tratto dal secondo album del gruppo Orchestral Manoeuvres in the Dark, con riferimento all’attacco di Hiroshima.

Sul gradino più basso la celebre canzone d’amore Woman in love, di Barbra Streisand.

Tra i protagonisti italiani troviamo i Ricchi e Poveri, con Sarà perchè ti amo. Claudio Cecchetto e la celebrissima Gioca Jouer, Loretta Goggi con Maledetta primavera.

A chiudere la top ten, Al Bano e Romina Power con Sharazan.

I 10 singoli più venduti del 1981

(Out here) On my own – Nikka Costa Enola Gay – Orchestral Manoeuvres in the Dark Woman in love – Barbra Streisand Amoureux solitaires – Lio Bette Davis eyes – Kim Carnes Sarà perchè ti amo – I Ricchi e Poveri Gioca jouer – Claudio Cecchetto Maledetta primavera – Loretta Goggi Tunnel of love – Dire Straits Sharazan – Al Bano & Romina Power

Le altre canzoni del 1981

Tante altre le canzoni celebri di quell’anno non presenti nella top ten. Basti pensare a Cicale, di Heather Parisi: un evergreen a distanza di quarant’anni.

Senza dimenticare Another one bites the dust dei Queen. O Ancora di Eduardo De Crescenzo, così come The winner takes it all degli Abba.

Sailing di Christopher Cross è un altro celebre brano di quell’annata. Ci sono anche i Pooh, con Chi fermerà la musica.

