Lazio, Veloccia: “Su rigenerazione Roma serve sinergia tra istituzioni”

“Noi stiamo lavorando molto con il Comune, in alcuni casi bene, in altri casi con maggiore difficoltà. Stiamo però tentando di fare la nostra parte costantemente, ci sono progetti molto più ampi come quello, per esempio, di Santa Maria della Pietà, sul quale come Regione abbiamo investito oltre 25 milioni di euro in una grande sinergia con la Asl Roma 1 e con l’associazionismo di base perché c’è un Consulta che sta seguendo, passo passo, ogni miglioramento e ogni progettualità che stiamo portando li. Servono investimenti, servono idee ma serve anche una grande sinergia tra istituzioni, in alcuni casi siamo riusciti ad averla con il Comune, in altri stiamo andando avanti da soli”. Lo dice, all’Adnkronos, Maurizio Veloccia vicecapo di gabinetto della Regione Lazio sulla sinergia tra Regione e Comune in merito ai progetti di riqualificazione urbana di Roma.