L’anno degli Europei, l’anno della “Bombeer Azzurra”: gioia di Vieri. Ecco cosa fa sui social con Matri

Vieri brinda. L’Italia ha vinto, ora è in semifinale. E Bobo, uno dei bomber per antonomasia del calcio, è al settimo cielo. Felicissimo. Sui social pubblica alcune storie con Alessandro Matri dove la felicità per il risultato degli Azzurri – che hanno battuto la Spagna – è chiarissima sul volto dei due ex calciatori. Ma nel brindisi di Bobo non manca la sua bombeer Azzurra, la birra degli Europei che sta letteralmente spopolando: Vieri, infatti, sta incassando un vero risultato sorprendente con circa 2 milioni di bottiglie prodotte: il modo migliore per festeggiare un momento positivo per gli Azzurri di Mancini.

Vieri, solo pochi giorni fa, ha stretto un accordo con Timossi Beverage & Food, uno dei distributori più importanti d’Italia che è attivo dal 1952. E, praticamente ovunque, da nord a sud dello Stivale, Vieri sta spopolando con la sua Bombeer Azzurra, bianca e rosa (dedicata alle donne). E’ il suo ennesimo gol. La birra di Vieri – lo ricordiamo – è nata dalla collaborazione con 25H Holding, una start up che fa capo a Driss El Faria e grazie a Focus 55 Holding di Fabrizio Vallongo.

Ma immaginate cosa potrebbe combinare Bobo se l’Italia dovesse vincere la finalissima di domenica sera. Sicuramente, è l’anno della Nazionale ed è anche quello della Bombeer azzurra di Vieri: si tratta della sua ultima intuizione imprenditoriale premiata dagli italiani (che possono acquistarla praticamente ovunque, anche in Autogrill). Un modo patriottico, sportivo, ma soprattutto originale per festeggiare un successo calcistico che sta regalando adrenalina pura al nostro Paese.