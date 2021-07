La Puglia protagonista a Uno Weekend

Prosegue il successo di “Uno Weekend”, il programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi che continua a registrare ascolti che superano il 20% di share nel doppio appuntamento su Rai1: sabato 17 luglio dalle ore 08.30 alle 10.30 e domenica 18 luglio, dalle ore 08.20 alle 09.30.

Ricchissimo il programma in scaletta: ampio spazio alla bellissima Puglia a cui sarà dedicato il collegamento dal mercato di Ostuni ma anche in una casa speciale: quella della mamma di Beppe Convertini a Martina Franca. Sarà proprio lei, insieme al resto della famiglia, a preparare il pranzo della domenica. Collegamento, inoltre, dal mercato di Venezia.

Numerosissimi gli ospiti vip presenti in studio e in collegamento durante le due puntate: Peppino di Capri, gli attori Manuela Arcuri e Paolo Conticini, l’ex campione di motociclismo Max Biaggi, Emanuela Folliero, il campione del mondo del 1982 Fulvio Collovati, Paolo Fox, Carmen Russo, Manuela Villa, Sal Da Vinci e suo figlio Francesco, i protagonisti di “Ballando con e Stelle” Stefano Oradei e Raimondo Todaro.