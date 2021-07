La posta elettronica fa sempre più rima con hosting

Roma, 29 luglio 2021 – La posta elettronica, strumento di comunicazione di importanza imprescindibile per le aziende e non solo, fa sempre più rima con hosting: gestire una casella email “ospitata” da un host sa in effetti garantire innumerevoli vantaggi, proprio per questo motivo imprese, pubbliche amministrazioni e altre realtà stanno scegliendo di “migrare” verso servizi hosting specifici.

Questa è, peraltro, una delle principali conclusioni cui giunge il Global Email Hosting Services Market 2019-2023, un autorevole studio condotto dalla società Absolute Reports.

Ciò che si riscontra è il fatto che sempre più imprese stiano realizzando quanto sia utile far ricorso a risorse “ospitate”, sia per quel che riguarda la posta elettronica, appunto, che per servizi di altro tipo come hosting per siti web e soluzioni per l’immagazzinamento di dati.

Un primo, importante aspetto: evitare le incombenze tecniche e manutentive



Tra gli aspetti che vengono reputati più rilevanti, in tale ottica, vi è in primis la possibilità di dire definitivamente addio alle incombenze tecnico-manutentive.

Gestire un server di proprietà, infatti, implica anche la responsabilità tecnica del medesimo, di conseguenza l’azienda deve provvedere autonomamente ad eventuali malfunzionamenti, al contrario invece se si opta per soluzioni host è il provider a dover assicurare un servizio ottimale all’insegna della continuità, esonerando il cliente da qualsiasi onere che non sia, ovviamente, il pagamento delle somme dovute.

Soluzione efficiente che sa garantire un gran risparmio



La posta elettronica di tipo “host”, dunque, convince per ragioni di praticità, e questa è una tendenza assolutamente in linea con le più moderne esigenze di flessibilità digitale, ma anche dal punto di vista dei costi si tratta di una soluzione preferibile.

Far ricorso a servizi di posta elettronica di tipo host significa assicurarsi un risparmio molto

consistente senza che la qualità ne risenta, anzi usufruendo come detto di un servizio ancor più performante; proprio per tali ragioni, d’altronde, tra i clienti delle società che offrono tali servizi non ci sono soltanto start up e nuove realtà, ma anche imprese che scelgono di effettuare le cosiddette “migrazioni” verso l’host.

La necessità di “dematerializzare” le infrastrutture



A quanto detto, si può aggiungere una considerazione: l’emergenza sanitaria che ha toccato l’intero mondo ha senz’altro spinto le aziende a rivedere la propria organizzazione valorizzare al massimo risorse “virtuali”: se la gestione di un server di proprietà richiede giocoforza la presenza fisica di un server nelle proprie sedi, far ricorso alla posta elettronica di tipo “host” significa invece dematerializzare tali risorse e questo è un vantaggio non da poco, oggi in particolar modo.

Tanti vantaggi tecnici specifici



Non bisogna inoltre dimenticare che servizi di posta elettronica come quelli di TopHost assicurano al cliente molteplici vantaggi tecnici più specifici, a cominciare da servizi antispam e antivirus automatici, utilissimi per la protezione della casella.

L’interfaccia di queste caselle di posta professionali è di tipo Responsive, dunque di adatta alla perfezione sia alle navigazioni Desktop che a quelle Mobile, è possibile usufruire di risponditori automatici, di template per l’invio di messaggi predefiniti e di tante altre funzioni destinate a rivelarsi preziose per le aziende che si ritrovano, nello svolgimento della loro attività, a dover gestire quantità di messaggi molto importanti.

Non ultimo è il fatto che con servizi di questo tipo si può usufruire di un indirizzo con dominio personalizzato, e questo è importantissimo affinché i messaggi inviati dalla propria casella risultino affidabili ed autorevoli agli occhi del destinatario.

