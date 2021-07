“La mia salute non può aspettare”: J&J promuove il ritorno alle cure post-pandemia

Nel 2020, 1,3 milioni di ricoveri mancati e 144,5 milioni di prestazioni specialistiche in meno: tra gli effetti indiretti della pandemia c’è infatti l’interruzione di visite, screening e interventi chirurgici, a causa delle norme anti covid e della scarsa disponibilità di personale medico. Per questo Johnson&Johnson Medical Italia ha ideato la campagna di sensibilizzazione “La mia salute non può aspettare”, a con l’obiettivo di supportare i cittadini nel proseguimento in sicurezza del proprio percorso di cura.