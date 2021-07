Kungs: Never going home tormentone internazionale 2021

Abbiamo parlato dei tormentoni dell’estate 2021 italiani.

Tra quelli internazionali spicca il DJ e produttore francese KUNGS che con la sua “NEVER GOING HOME” ha scalato tutte le classifiche italiane diventando il brano internazionale più ascoltato in radio (fonte Earone) e più venduto nel nostro paese (fonte FIMI/GFK).

Pochi giorni fa il brano è stato certificato anche disco d’ORO, è protagonista anche nella classifica di Spotify (top20 Italia) e in quella di Shazam (sul podio) oltre ad essersi aggiudicato ovviamente anche la vetta della dance chart italiana.

Chi è Kungs

KUNGS, nome d’arte del dj e producer francese Valentin Brunel con oltre 5.3 miliardi di stream all’attivo, si è fatto conoscere nel 2016 con la sua hit “THIS GIRL” (KUNGS vs VOOKIN’ ON 3 BURNERS), certificata 4 volte Platino in Italia e canzone trionfatrice ai Coca Cola Summer Festival. Sono poi seguiti numerosi successi come “BE RIGHT THERE” (feat. Stargate e GOLDN), “DISCO NIGHT” con Throttle e il più recente “DOPAMINE” (feat. JHart), uscito lo scorso anno.

KUNGS si è esibito sui palchi più importanti al mondo come quello del Coachella, Lollapalooza e Tomorrowland.