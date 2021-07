Kilimangiaro Estate, la puntata del 25 luglio

Nuovo appuntamento, domenica 25 luglio alle 21.20 su Rai3, con Kilimangiaro Estate, il programma condotto da Camila Raznovich.

Temi legati a viaggi, scienza, ambiente, natura, arte e culture del mondo.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Come di consueto, si alterneranno ospiti e filmati, per un viaggio nei luoghi più affascinanti del pianeta.

In questa puntata si andrà in Costa Rica e si arriverà fino in Turchia, percorrendo il fiume Eufrate.

Si conoscerà lo Yemen con la giornalista e documentarista Laura Silvia Battaglia, ospite di Camila Raznovich con lo scrittore Paolo Cognetti e con il regista Dario Acocella, con cui si andrà in Canada, Alaska e Stati Uniti per un viaggio nel grande nord letterario.

Tra gli altri ospiti della trasmissione, Anne De Carbuccia, artista ambientale e regista franco-americana, che viaggia per i luoghi più remoti della terra per documentare con le sue opere siti, animali e culture a rischio d’estinzione.

Infine Camila, che in questa edizione estiva, oltre a incontrare i suoi ospiti in studio li accompagna anche nei luoghi dei loro racconti, questa domenica farà un’esperienza straordinaria nelle acque del Mediterraneo con l’apneista campione del mondo Umberto Pelizzari.