Italia-Inghilterra, giocatori in ginocchio contro razzismo

I giocatori di Italia e Inghilterra, protagonisti della finale di Euro 2020 a Wembley, si sono inginocchiati in appoggio alla campagna contro il razzismo Black Lives Matter prima del fischio d’inizio del match. Nel corso del torneo, l’Italia si era inginocchiata prima della sfida dei quarti di finale contro il Belgio, dopo polemiche e discussioni. In precedenza, alcuni azzurri (5, per la precisione) avevano compiuto il gesto prima della gara della prima fase contro il Galles.