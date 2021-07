Italia campione d’Europa, esplode la festa a piazza del Popolo

Esplode la festa a piazza del Popolo a Roma. Incontenibile la gioia e l’esultanza dei 2500 tifosi presenti al Football Village della Uefa per la vittoria dell’Italia che ha battuto l’Inghilterra ai calci di rigore. Sventolano i tricolori in tutta la piazza. “Siamo i più forti”, urlano i tifosi. “In Europa ci siamo solo noi”. Immancabile il ‘popopo’ cantato e ballato sulle note di Seven Nation Army.

I tifosi abbracciati hanno cantato sulle note di ‘Notti magiche’ mentre dai maxi schermi allestiti nella piazza, illuminati con il tricolore, hanno seguito la premiazione dell’Italia campione d’Europa con il capitano Giorgio Chiellini che ha alzato la coppa.