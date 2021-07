Esplode la gioia per le strade di Milano dopo vittoria dell’Italia nella finale degli Europei contro l’Inghilterra. Dopo l’ultima parata di Gianluigi Donnarumma, un grido di felicità e liberazione è esploso dai balconi. La gente si è riversata in strada per festeggiare la vittoria. Petardi e fuochi d’artificio stanno esplodendo in diversi incroci e piazze della città, mentre sono partiti i caroselli in corso Buenos Aires e i tifosi si stanno concentrando in piazza Duomo.