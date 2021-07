iPhone 12 Pro Eco: il primo smartphone Apple da annusare

I produttori di smartphone stanno diventando sempre più consapevoli del rispetto ambientale.

Questo ha ispirato i designer di Caviar a progettare una Eco Collection.

Un brand noto per decorare gli smartphone Apple e Samsung con materiali lussuosi, resistenti e rari.

L’ iPhone 12 Pro è stato utilizzato come base per la nuova Eco Collection , tuttavia, non appena l’ iPhone 13 Pro / iPhone 12s Pro sarà disponibile, verrà utilizzato il nuovo modello.

Questo secondo quanto rivelano gli esperti di Letsgodigital.

Il pannello posteriore è arricchito con materiali ecologici, naturali e completamente biodegradabili. La cosa unica è che questi smartphone profumano davvero di natura. Gli iPhone sono ovviamente profumati.

Caviar ha annunciato quattro dispositivi, tutti dotati di involucri resistenti realizzati in legno tropicale di mogano rosso.

Tutti i modelli hanno il proprio design con un aroma coordinato. La collezione Green Eco è interamente dedicata al caffè alla vaniglia, alla rosa speziata, al fiordaliso alpino e alla camomilla alpina.

Smartphone Apple al profumo di Vanilla Coffee

Il legno di mogano viene tagliato con un coltello speciale, conferendo a questo iPhone 12 Pro un aspetto particolarmente dettagliato. Inoltre, il legno di mogano non si espande, non si restringe ed è resistente all’umidità.

Il primo modello di telefono è arricchito con caffè macinato e vaniglia. Il profumato caffè e vaniglia viene sapientemente lavorato nell’alloggiamento. I materiali naturali sono legati alla base con agenti privi di biocidi, plastificanti e solventi.

Gli aromi naturali si possono annusare per tre mesi. Quando l’odore si attenua, l’apparecchio può essere ricaricato. In questo modo puoi continuare a goderti un telefono meravigliosamente profumato.

Il prezzo di questo telefono naturale è fissato a $ 6.140 USD, per questo riceverai l’iPhone 12 Pro con 128 GB di memoria. Inoltre, i clienti possono optare per l’iPhone 12 Pro Max, con prezzi a partire da $ 6.680 USD. Non appena la serie iPhone 13 sarà disponibile, questi modelli verranno consegnati, allo stesso prezzo.

iPhone con il profumo dei petali di rosa naturali

Il secondo modello della Eco Collection di Caviar si chiama Spicy Rose. Questo iPhone 12 Pro è decorato con petali di rosa essiccati che forniscono un bellissimo accento di colore. I petali di rosa hanno anche un meraviglioso aroma floreale e dolce.

Gli appassionati di rose piccanti possono acquistare questo speciale iPhone 12 Pro a un prezzo iniziale di $ 5.980 USD. Oltre a 128 GB, puoi anche scegliere tra 256 GB o 512 GB. Inoltre, questo modello Eco è disponibile anche con iPhone 12 Pro Max come base, per il quale viene utilizzato un prezzo di partenza di $6.520 USD.

“Vogliamo avvicinare la nuova era di unità con la natura. Ecco perché Caviar segue il percorso di Apple verso un atteggiamento responsabile e sostenibile nei confronti della natura. Come Apple, vogliamo ridurre la nostra impronta di carbonio e ridurre l’uso di carbonio e materiali nocivi nei nostri progetti. Eco è la nostra prima collezione realizzata con materiali naturali al 100%, forniti da aziende che li acquistano in modo sostenibile e con danni minimi alla natura. Incoraggiamo tutti i fan del nostro marchio a seguire la nostra ricerca”, ha affermato un rappresentante del marchio Caviar.

iPhone 12 con profumati fiordalisi delle Alpi

Il terzo modello della iPhone 12 Pro Eco Collection è arricchito da veri fiordalisi, che contrastano magnificamente con la custodia scura. Si tratta di una pianta farfalla blu/viola, originaria della regione alpina e che ritorna fedelmente ogni anno. Questo fiore ha un delizioso profumo fresco e sottile simile alla menta.

Per l’edizione Alpine Cornflower, il prezzo di vendita consigliato è di € 5.980 USD. Caviar produrrà 99 unità per tutti i dispositivi della serie Eco. Sul lato dello smartphone è inciso un numero univoco, in modo che il proprietario possa vedere esattamente quale Limited Edition ha acquistato.

Telefono Apple che profuma di rilassanti fiori di camomilla

Il quarto e ultimo modello della gamma Caviar Eco è tutto su Alpenkamille dal Tirolo. Questo modello di smartphone è arricchito con paglia e steli essiccati naturalmente, sormontati da un bellissimo fiore di camomilla bianco/giallo. La camomilla è originaria dell’Austria, le Alpi sono caratterizzate da pendii fioriti dove la camomilla viene raccolta a mano.

La camomilla ha un profumo dolce abbastanza forte. Il gusto è spesso considerato calmante e la camomilla ha un effetto antinfiammatorio. A differenza del caffè, la camomilla non contiene caffeina, quindi può fornire un elemento calmante anche la sera.

La versione Kamille è il modello Eco più costoso di Caviar. Questo iPhone 12 Pro / iPhone 13 Pro ha un prezzo di $ 6.220 USD (128 GB). Se preferisci fare il possibile, l’iPhone 12 Pro Max è disponibile a un prezzo iniziale di $ 6,760 USD.