In vacanza con un “pezzo” di casa nostra: la vita in camper

Di recente abbiamo scoperto una pagina Facebook decisamente interessante: si chiama “Mollo tutto e vado a vivere in camper!”.

All’interno tante testimonianze di persone che hanno fatto esattamente ciò che il nome della pagina dichiara: hanno venduto casa e hanno deciso di vivere una vita “on the road”, su un mezzo fidato che possa accoglierli e accompagnarli nelle loro avventure in giro per il mondo.

Certo, ci vuole una bella dose di coraggio, ma anche la possibilità di lavorare da remoto: forse, complice (per una volta in positivo) la pandemia che stiamo vivendo, ecco che molti dei lavori che prima richiedevano di vivere l’ufficio con costanza, ora sono eseguibili anche da…un camper, ma di certo non tutti.

Qualora steste prendendo in considerazione l’idea di viaggiare con questo mezzo, quando non proprio di viverci tutta la vita, ecco che siete sulle righe giuste: qui cercheremo di capire come i camper dei principali produttori potrebbero rendere le nostre vacanze memorabili. Restate con noi e ne viaggerete delle belle!



CAMPER O ROULOTTE? DIPENDE DAI VIAGGI E…DAI VIAGGIATORI!

Se siete in dubbio tra l’acquisto di un camper o di una roulotte, ecco che forse c’è un punto, più di qualunque altro, da valutare: la mobilità.

Ovviamente non possiamo non averci pensato: una volta giunti in un campeggio, se abbiamo a disposizione un camper difficilmente avremo quattro ruote che possono portarci in giro nei paesi vicini, mentre, con una roulotte, ci basterà sganciarla dal gancio traino per avere la nostra auto a disposizione.

Un “contro”, però, sta dietro l’angolo: l’usura del motore dell’auto quando si trova a trainare una roulotte non è poca cosa.

Quindi, ecco il verdetto: se i nostri viaggi sono abbastanza rari durante l’anno e se non dobbiamo raggiungere mete troppo distanti, ecco che forse potremmo anche valutare l’acquisto di una roulotte.

Ma se i chilometri che abbiamo in mente di percorrere iniziano a essere in numero elevato e intendiamo viaggiare molto, forse un camper, con un motore adeguato e con tutta l’attrezzatura al posto giusto, sarebbe la scelta per noi migliore.

Si può sempre noleggiare una piccola auto, dei motorini o usare delle biciclette portate da casa per girare i luoghi di nostro interesse, del resto.

Insomma, una valutazione è d’obbligo, ma una cosa è certa: la libertà di viaggiare con la consapevolezza di poterci fermare ovunque perché ovunque avremo a disposizione i nostri oggetti d’affezione e un guscio non troppo dissimile da quello che si potrebbe definire “casa” è senza paragoni.

Qualora volessimo dare un’occhiata alle offerte del mercato, magari riguardo a dei camper fendt usati, la Rete saprà senza dubbio come aiutarci.



Non rinunciamo al nostro sogno di sguinzagliarci liberi in giro per il mondo, con la comodità e il risparmio di una casa sempre accanto: le nostre vacanze saranno di certo sempre più entusiasmanti, consapevoli che “nessun posto è come casa nostra”, che infatti ci seguirà, come il guscio di una lumaca, ovunque andremo.

Siamo pronti per una vita di avventure? Un camper è proprio quello che fa per noi!