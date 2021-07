Imposta sui liquidi delle sigarette elettroniche: ottimismo di Unasweb

Benevento 23/07/2021 – Attraverso le pagine di Svapo Magazine, il fondatore del brand Svapoweb e presidente di Unasweb Arcangelo Bove ha manifestato la propria soddisfazione a proposito della recente approvazione dell’emendamento al decreto governativo grazie a cui l’imposta sui liquidi elettronici – calcolata su un flacone da 10 ml – è stata abbassata a 84 centesimi per i prodotti con la nicotina e a 42 centesimi per i prodotti senza la nicotina. L’approvazione risale alla Commissione Bilancio della Camera, e il decreto di riferimento, che ha ottenuto anche il placet del Senato, è quello che comprende le misure a supporto delle diverse categorie per l’emergenza della pandemia.

Che cosa cambia adesso



Come ha fatto notare lo stesso Bove, con questa novità in realtà si è tornati allo status quo di prima, cioè la situazione precedente all’approvazione della passata legge di bilancio. L’imprenditore non ha nascosto la propria soddisfazione a proposito di come si sono evolute le cose, ma al tempo stesso non ha fatto mancare una frecciatina al mondo della politica, affermando di non voler più essere spettatore, nei mesi a venire, di ulteriori sgambetti. Ciò a cui fa riferimento Bove è, in particolare, il percorso di formazione relativo al bilancio statale che verrà, contando che l’emendamento comporta effetti solo per quest’anno. In altre parole, quando verrà studiata la prossima manovra ci sarà bisogno di intervenire allo scopo di neutralizzare gli aumenti a scalare sulle accise che sono stati previsti dalla legge della fine dello scorso anno. I loro effetti diverrebbero concreti già a partire dal 2022.

La speranza per il futuro



Il presidente di Unasweb si è sbilanciato affermando di sperare nel maturarsi di una sensibilità politica che, anche se non volta a favorire il mondo della sigaretta elettronica, almeno non lo danneggi. Questo è il motivo per il quale il prossimo esercizio statale verrà osservato con estrema attenzione. A quel punto sarà possibile scoprire se l’emendamento che è stato approvato sarà stato solo un piccolo momento di tregua correlato alla situazione di crisi o invece il frutto di una decisione più ponderata e ad ampio raggio da parte dello Stato a proposito dei tanto contestati aumenti.



Svapoweb e Arcangelo Bove



Svapoweb è una realtà imprenditoriale nata su iniziativa di Arcangelo Bove che nel giro di pochi anni – visto che è stata creata a settembre del 2012 – è stata in grado di ottenere obiettivi impensabili: oggi è a tutti gli effetti il distributore di articoli per lo svapo più grande a livello europeo. Nel 2019 è stato avviato il progetto di franchising, che ha visto il coinvolgimento di parecchi negozianti che erano già attivi nel mondo delle sigarette elettroniche ma anche imprenditori nuovi che hanno scelto di farne parte. Sono più di un centinaio, ora, i negozi di Svapoweb, distribuiti a nord come a sud, in ogni angolo d’Italia.

Che cos’è Svapo Magazine



Diretta da Giuseppe Fortunato, Svapo Magazine è una rivista dedicata a tutti coloro che si interessano alla cultura dello svapo, oltre a rappresentare una delle novità degli ultimi tempi più interessanti nel panorama editoriale. L’esperienza di Fortunato, che ha già lavorato come addetto stampa per enti pubblici e aziende, è senza dubbio utile per rendere Svapo Magazine un prodotto importante, pensato per fornire a tutta la comunità notizie oggettive, anche per promuovere la salute pubblica. È stato proprio Arcangelo Bove a voler la creazione di questo magazine, che affronta temi anche complessi in modo chiaro e semplice, trattando tra l’altro tutte le novità normative del settore.



Scopri di più su Unasweb



Unasweb è l’associazione italiana che rappresenta e tutela dal punto di vista legale e amministrativo gli affiliati Svapoweb. Uno dei suoi compiti più importanti è quello di monitorare tutte le attività di governo, ma anche le decisioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Parlamento a proposito delle nuove norme che vengono introdotte per il settore dello svapo. In un mondo come quello delle e-cig in cui le fake news tendono a condizionare in misura consistente i consumatori, spesso poco informati sui prodotti disponibili in commercio, Unasweb ha pensato che fosse arrivato il momento di dare vita a Svapo Magazine, una testata giornalistica che riporta la verità al centro.

Contatti



Svapo Web s.r.l.

Telefono: +39 0824 1525611

E-mail: info@svapoweb.it



Sito: https://www.svapoweb.it/