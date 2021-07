Immobile ‘resuscita’ dopo il gol: il miracolo su Twitter

Ciro Immobile star di Twitter (si fa per dire) dopo Italia-Belgio. Lo ‘show’ del centravanti azzurro, nell’azione del primo gol realizzato da Barella, non passa inosservato. Dopo un presunto contatto con Vertonghen, Immobile crolla a terra reclamando un rigore.

L’azione prosegue, Barella segna e Immobile -dopo essersi guardato attorno- si alza ‘guarito’ e corre a festeggiare con i compagni. Il comportamento dell’attaccante della Lazio, uno dei protagonisti meno brillanti nel match, non passa inosservato sui social e viene stigmatizzato da utenti e appassionati a tutte le latitudini. ”Un miracolo”, ironizzano in tanti. A diffondere le immagini dell’episodio contribuisce un professore dell’università di Georgetown: Don Moynihan pubblica la clip su Twitter e il video diventa virale, con decine di migliaia di retweet e di like.

Il giudizio più duro viene espresso da Alan Shearer, ex centravanti dell’Inghilterra. Un 9 ‘vecchio stile’, che mai si sarebbe buttato in area simulando un grave infortunio. “Non voglio nemmeno ridere di questo perché è patetico. E’ pateticamente imbarazzante quello che è successo, ecco cos’è”, dice Shearer.