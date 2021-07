Il segreto dell’uva, la pizza con Polvere di Vinaccia di Raffaele Di Stasio

Raffaele Di Stasio è uno dei pizzaioli più richiesti del momento dopo la vittoria del Pizza Talent Show su AlmaTv e dopo essere stato selezionato tra i 60 migliori pizzaioli d’Italia per la Città della Pizza a Roma. Proprio in occasione di quest’ultimo evento ha presentato la sua ultima pizza gourmet, una creazione dal gusto davvero unico: si tratta de Il Segreto dell’Uva, il cui impasto della base gourmet è realizzato con l’esclusiva prodotto della Polvere di Vinaccia Sangiovese dell’azienda Casa Emma distribuito dalla Aringhieri Distribuzione.

Ingredienti

base pizza gourmet con impasto realizzato con Polvere di Vinaccia Sangiovese

Cremoso di gorgonzola alle noci

Scegliete di caciocavallo

Coppa piacentina DOP

Spicchio di carciofo fritto

Riduzione di vino sangiovese

Procedimento

L’impasto per la pizza gourmet è indiretto con prefermento al 5O% gestito a freddo , andiamo poi a chiuderlo con il 5O% della restante farina. La farina è una tipo 0 del Molino Grassi con una forza di W26O-280 e con un falling number <28O, poi si va ad aggiungere in percentuale la polvere di vinaccia. Il tutto viene gestito dalla partenza alla fine ad andare in cottura di circa 3Oh. Dopo l’uscita tagliamo in otto spicchi e su ogni spicchio aggiungiamo il cremoso di gorgonzola alle noci, le scagliette di caciocavallo della Latteria Gargiulo, la Coppa Piacentina dopo e lo spicchio di carciofo fritto. Guarniamo il tutto con un goccio di riduzione di vino Sangiovese.

Potete gustare Il Segreto dell’Uva del maestro Raffaele Di Stasio nella sua pizzeria Verace Assaje di Lissone nella provincia di Monza e Brianza.