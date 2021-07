È disponibile “HAPPIER THAN EVER”, il nuovo album di BILLIE EILISH.

L’album, il più atteso dell’anno e già record con il maggior numero di sempre di pre-add su Apple Music, arriva anticipato dai singoli usciti quest’anno “Your Power”, oltre 91 milioni di view e 150 milioni di stream solo su Spotify e un debutto in top10 nella classifica americana Billboard Hot 100, “Lost Cause” e l’ultimo, “NDA”

Seguitissima sui social media (oltre 79.5 milioni di persone solo su Instagram), l’artista californiana ha interamente scritto e prodotto l’album insieme al fratello FINNEAS a Los Angeles, come per tutti i brani precedenti e il precedente album.

Il disco

Il disco contiene 16 tracce tra cui i singoli pubblicati lo scorso anno “Therefore I Am” (certificato Platino in Italia) e “my future” ed è stata Billie stessa a parlarne in una lunga intervista online su Vevo (https://youtu.be/uItbMBBHFmo).

Questa la tracklist completa:

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. my future

5. Oxytocin

6. GOLDWING

7. Lost Cause

8. Halley’s Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy

Il disco è disponibile in diversi formati : CD standard digisleeve softpack e 2LP nero 100% recycled, (acquistabili in tutti gli store digitali e fisici) in formato CD Harbacked Book, CD Box Set, Doppio Vinile Giallo Oro, Doppio Vinile Grigio, Doppio Vinile Giallo Opaco, musicassetta rosa e musicassetta marrone.

In esclusiva su Amazon è inoltre possibile acquistare la versione doppio vinile verde e il PrimeDay Box Set. Per Discoteca Laziale, invece, sono disponibili la versione CD digisleeve Soft Pack con poster, il doppio vinile marrone e la musicassetta grigio verde.

L’album è disponibile su Apple Music in Audio Spaziale con Dolby Atmos.