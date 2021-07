Green pass, scaricati oltre 33 milioni di certificati

“Ad oggi sono stati scaricati più di 33 milioni di Green pass, è abbastanza semplice si scarica dal sito del governo tramite lo spid, oppure dall’app Io o dall’app Immuni, oppure nelle farmacie di prossimità. E’ un servizio che viene reso gratuitamente dai farmacisti”. Lo ha affermato il generale e commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, intervenuto a ‘Morning News’ su Canale 5. “Inoltre, sulla base dell’ultimo decreto approvato, ho avuto il compito dal ministro della Salute di fare un protocollo d’intesa con i farmacisti per avere tamponi a prezzi calmierati. Penso che nel giro di una decina di giorni, anche meno, anche grazie a grande disponibilità del presidente dell’Ordine e delle associazioni di categoria, riusciremo a trovare un prezzo molto conveniente per chi, in attesa del vaccino, deve fare il tampone per accedere al Green pass”, ha aggiunto il gen. Figliuolo.

“Abbiamo nove regioni che viaggiano dal 77 al 50% di personale scolastico non vaccinato, e questo non va bene. Quindi – ha spiegato ancora il commissario – è importante che soprattutto in quelle regioni si convinca il personale docente e non docente a fare questo atto di generosità, perché solo così riparte il paese”, ha sottolineando aggiungendo di aver chiesto di entro il 20 agosto un elenco del personale docente e non che ancora non si è vaccinato.

“E’ importante sapere quante sono le mancate adesioni a livello numerico, sempre nel rispetto della privacy, e quante di queste potrebbero dipendere dalla problematica sanitaria di persone che non possono vaccinarsi. Questa mappatura e’ importante per capire come procedere e che cosa fare”, ha concluso Figliuolo.