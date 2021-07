Green Pass, Renzi dice sì: “In zona rossa ci vadano i no vax”

“Se sono favorevole al Green Pass? Sì, se dobbiamo tornare in zona rossa voglio che ci vadano quelli che non si sono vaccinati. Uno che si è vaccinato perché deve essere bloccato?”. Lo dice Matteo Renzi, ex premier e leader di Italia Viva, ai microfoni di Rainews24.

“Dobbiamo dare l’obbligo vaccinale perlomeno a due categorie: mondo sanitario e scolastico. Non so se ci sarà la forza di farlo, io lo avrei fatto”, rimarca Renzi.

“Non lo so e non mi interessa sapere se e quando si vaccinano Salvini, Conte o Meloni. Dire che non bisogna vaccinarsi sotto i 40 anni è una follia -sottolinea-. Ho da sempre fatto una battaglia contro i no vax. Nella prossima settimana cresceranno i contagi a causa della variante Delta ma per chi è vaccinato il coronavirus diventa poco più di un’influenza”.