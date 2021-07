Green pass, Borghi: “Conferma per bambini è orribile”

“La conferma del Green pass per i bambini è orribile, speravo di aver visto male perché l’articolato era poco chiaro ma poi il governo ha confermato”. Lo dice all’AdnKronos il deputato della Lega, Claudio Borghi, dopo la conferenza stampa di Draghi che ha annunciato le modalità di utilizzo del ‘certificato verde’.

“Il Green pass non è un arbitrio. E’ una condizioni per tenere aperte le attività economiche. La prima cosa che devo dire: invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito, devono proteggere se stessi e le proprie famiglie”, le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa di ieri dopo l’approvazione del decreto covid. “L’estate è già serena e vogliamo che rimanga tale – ha sottolineato -. Il Green pass è una misura con cui gli italiani possono continuare a divertirsi, ad andare al ristorante e a spettacoli all’aperto e al chiuso, con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. E’ una misura che dà serenità, nonostante le difficoltà di applicazione”.