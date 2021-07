Governo, domani ‘Il punto di vista di Follini’: “Partiti in guerra, per ora li salva Draghi”

Centrodestra, M5s e Pd tra guerra vera, pace finta e guerriglia sospesa. Ad analizzare quegli “intrecci di ostilità che avrebbero reso già oggi ingovernabile la legislatura” se non fosse per il premier Mario Draghi, che la governa “sotto l’egida di Mattarella”, è Marco Follini, che ne “Il punto di vista di Follini”, che sarà pubblicato domani alle 10 sull’agenzia e sul sito www.adnkronos.com, si domanda: “A Draghi basterà la virtù per governare anche i prossimi passaggi?”.