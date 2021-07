Gli abiti da cerimonia 2021 firmati Elisabetta Franchi

Gli abiti da cerimonia 2021 di Elisabetta Franchi: un sogno realizzato

Un sogno che diventa realtà: questa breve frase racchiude l’essenza del brand Elisabetta Franchi, fondato dall’omonima stilista, i cui tratti distintivi del brand sono la creatività, l’artigianalità e l’originalità: caratteristiche che rispecchiano a pieno lo stile Made in Italy e che si riverberano, in particolar modo, negli abiti da cerimonia.

I capi di punta di tutte sue collezioni sono tute eleganti, impreziosite da raffinati bottoni e cinture che sottolineano il punto vita, mini abiti dai colori intensi arricchiti da frange o rouches, abiti lunghi con fantasie floreali e paillettes e tailleur composti da pantaloni dalle linee morbide abbinati a giacche boxy, con spalle squadrate e linea maschile, ispirate al girl power tanto di moda negli anni 80.

Elisabetta Franchi, il marchio più glamour per gli abiti da cerimonia

Una cerimonia è sempre un evento importante nella vita di una donna: un evento da ricordare e celebrare con un abito straordinario di fattura pregiata e dettagli preziosi. Un abito originale che si adatti alla personalità di chi lo indossa. La collezione di abiti Elisabetta Franchi risponde pienamente a questo requisito: è, infatti, una collezione eclettica che può incontrare il gusto di tutte.

La donna che sceglie gli abiti da cerimonia di Elisabetta Franchi conosce bene il valore della delicatezza e della leggerezza. I tessuti e i volumi sono eleganti, raffinati e gentili: comunicano voglia di far festa e visioni fiabesche.

La collezione 2021 è ben congegnata, oltre che di grande tendenza, creata su misura per la donna raffinata, abituata alla qualità, all’eleganza, alla sensualità e al design moderno.

La precisione dei dettagli e l’attenzione per la vestibilità

La cura dei dettagli e della vestibilità sono i punti di forza degli abiti firmati Elisabetta Franchi. Una collezione dalla bellezza aristocratica e antica disegnata per la dinamicità della donna moderna. Lo stile di Elisabetta Franchi unisce romanticismo e tendenza per una donna che vive i suoi tempi senza rinunciare alla femminilità

.

Gli strass e i ricami realizzati a mano sono frutto della tradizione artigiana della sartoria italiana che non lascia niente al caso. Ogni particolare è studiato con amore e passione. Gli abiti da cerimonia di Elisabetta Franchi hanno un che di pittoresco e affascinante: opere d’arte dal gusto vintage per donne che vivono il presente.

Colori e tessuti delicati e raffinati

Ricercata la cura dei colori: dai pastello, sempre di moda, a quelli più accesi (in particolare le tonalità calde del fucsia, arancio, rosso). Un arcobaleno vivace, mai esasperato. Tanti colori neutri, dal rosa pesca al lilla appena accennato. Molto sofisticati i modelli in bianco e nero. Il rosa antico è, comunque, il vero protagonista per un look delicato e romantico.

I tessuti scelti per la collezione, pizzo, chiffon, organza o tulle, sono un tripudio di leggerezza e raffinatezza. Il pizzo impreziosisce diversi modelli e il tulle regala trasparenze femminili e aggraziate.

Lunghezze e modelli che si adattano a tutte

Abiti da sogno di tagli diversi a partire dalle lunghezze: alcuni scoprono il ginocchio, altri si fermano alle caviglie e altri, ancora, scendono sinuosi fino a coprire i piedi. Le gonne ampie e semirigide sono un chiaro richiamo agli anni 50 come gli scolli a cuore che valorizzano il décolleté.

I modelli monospalla e senza spalline esaltano la femminilità mettendo in risalto le spalle e le braccia. Abiti asimmetrici, ampi o a sirena si adattano perfettamente ad ogni tipo di fisico esaltando le forme, da quelle più esili a quelle più sinuose.

Collezione Elisabetta Franchi Red Carpet

Ogni donna merita una volta nella vita di indossare un abito da vera diva e ogni donna merita di sfoggiarlo su un vero o ideale tappeto rosso. Elisabetta Franchi si fa portavoce di questo teorema con la sua Collezione denominata appunto Red Carpet.

Abiti meravigliosi da principessa lunghi con spacchi vertiginosi, sontuosi e ricchi di trasparenze e paillettes. Tulle, pizzi e ricami per abiti mozzafiato dalle linee e dallo stile originale in sintonia con la filosofia del brand.