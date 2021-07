Giustizia, Conte al lavoro su mediazione

L’ex premier Giuseppe Conte sta lavorando per trovare una mediazione sulla giustizia. Lo ribadisce il suo staff. In merito ad alcuni virgolettati che oggi gli vengono attribuiti, si precisa, si precisa che Conte non ha rilasciato interviste, né dichiarazioni, né virgolettati.

“Io tifo per la mediazione e credo che Giuseppe Conte, che ha sempre messo d’accordo le forze politiche nei suoi governi, riuscirà nell’intento di trovare una mediazione, non al ribasso, che metta d’accordo le parti in causa e soprattutto che costruisca una riforma in favore dei cittadini italiani”, ha dichiarato qualche giorno fa in merito alla riforma della giustizia il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo alla festa nazionale di Articolo Uno a Bologna.