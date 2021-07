È uscito oggil il nuovo trailer ufficiale (anche in italiano) di Ghostbusters: Legacy, il nuovo film dell’immortale saga degli Acchiappafantasmi.

Il film, che in lingua originale si intitola Ghostbusters: Afterlife, è stato diretto da Jason Reitman e prodotto da Ivan Reitman. Per chi non lo sapesse sono figlio e padre e quest’ultimo ha diretto il primo film dell’84 e il secondo dell’89.

Per dirla tutta ha anche prodotto Ghostbusters del 2016, ovvero il (tentato) reboot della serie con un team di Acchiappafantasmi al femminile che non è andato poi troppo bene col pubblico (e anche con parte della critica).

Ad ogni modo, il nuovo capitolo è una continuazione del secondo film dell’89 e Jason Reitman ha giocato sulla nostalgia, mescolando un cast di nuovi attori sulla cresta dell’onda – Finn Wolfhard e Mckenna Grace nei ruoli di Phoebe e Trevor Spengler – con le vecchie glorie anni ’80 che i fan amano ancora oggi.

Nel trailer, infatti, scopriamo il legame che intercorre fra i nuovi personaggi ed Egon Spengler (il compianto Harold Ramis), che per qualche motivo ha lasciato loro una vecchia fattoria nella sperduta cittadina di Summerville, Oklahoma. I giovani Phoebe e Trevor sono infatti i nipoti di Egon e spetterà a loro affrontare una nuova minaccia soprannaturale.

Ma non è tutto, nel trailer compaiono anche altri Ghostbusters “storici”: Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson – ovvero Peter Venkman, Ray Stantz, Winston Zeddemore – sono ufficialmente nel cast e li ritroviamo anche nel trailer, in foto o in video “d’annata” con le voci originali. E c’è anche la segretaria Janine Melnitz, interpretata ancora una volta da Annie Potts.

Le prime immagini del film mostrano anche il male che si scatenerà a Summerville , un male che ricorda il Sottosopra di Strangers Things e, appunto, gli adoratori di Gozer nel primo film.

Se aggiungiamo al mix la mitica Ecto 1 con la sua inconfondibile sirena, gli zaini protonici, le trappole e il rilevatore di energia psicocinetica (e forse anche Slimer?), ecco che il trailer infiocchetta un film che colpisce al cuore gli appassionati dei primi film e incuriosisce il pubblico più giovane.

Nel cast, non dimentichiamolo, ci sono anche Sigourney Weaver ancora nei panni di Dana Barrett, Carrie Coon in quelli di Callie Spengler (la figlia di Egon) e Paul Rudd nel ruolo di Mr. Grooberson, che sembra essere una specie di scienziato.

E la data di uscita? Il prossimo 11 novembre Ghostbusters: Legacy sarà in tutti in cinema (solo lì), anche in Italia.

Guarda il trailer qui sotto e ricorda: mai incrociare i flussi!