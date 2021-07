Ford Fiesta: in arrivo il restyling di metà carriera

Entro fine anno, l’attuale Ford Fiesta sarà sottoposta al restyling di metà carriera. La commercializzazione, tuttavia, partirà nel corso del 2022. Esteticamente, sarà riconoscibile soprattutto per i nuovi fari Full Led con la specifica firma luminosa.

Tra le altre caratteristiche della nuova Ford Fiesta restyling figureranno anche l’aggiornamento dell’abitacolo, più la calandra ridisegnata e i nuovi paraurti. Inoltre, sarà confermata la declinazione Active, caratterizzata dallo stile da SUV per la carrozzeria.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la rinnovata Ford Fiesta sarà disponibile nella configurazione Hybrid con la tecnologia ‘mild hybrid’ da 48V per il propulsore a benzina 1.0 EcoBoost nelle versioni da 100 CV, 125 CV e 155 CV di potenza anche in abbinamento al cambio automatico a doppia frizione DCT a sette rapporti. Infine, la gamma comprenderà il motore a benzina 1.1 da 75 CV di potenza anche nella versione a GPL e l’unità a benzina 1.5 EcoBoost da 200 CV di potenza della sportiva declinazione ST.