Fintech, Younited raccoglie 170 mln dollari

Younited raccoglie 170 milioni di dollari e punta all’obiettivo di “diventare la principale piattaforma europea di credito e pagamento”. FinTech europea nel settore dei prestiti personali, Younited punta a “semplificare la vita dei consumatori e dei business in cerca di finanziamenti personali e di soluzioni di pagamento flessibili”. Non è il primo round di investimenti che raccoglie la fintech europea, già nel 2018, aveva già concluso con successo il secondo round di finanziamento più grande sul mercato FinTech francese. Tenendo conto del nuovo round azionario di oggi, Younited ha finora raccolto un totale complessivo di 400 milioni di dollari dai suoi azionisti.

Oggi la FinTech, membro di #Next40, è presente in 5 Paesi, che rappresentano un mercato di oltre 265 milioni di consumatori europei, e ha finanziato oltre 2,6 miliardi di euro in prestiti dal suo lancio nel 2012. Con questo nuovo round di finanziamento, Younited rafforza “l’ambizione di continuare a semplificare quella che altrimenti rimarrebbe un’esperienza di credito e pagamento estremamente complicata”. “La piattaforma SaaS, interamente cloud, consente il pieno utilizzo dei dati di open banking, resi accessibili grazie alla direttiva europea Eu Psd 2” sottolinea

In qualità di azienda totalmente “data-driven”, Younited ha sviluppato una tecnologia innovativa per fornire una proposta responsabile, sostenibile, e completamente digitale”. “Questo nuovo, significativo equity round ci consentirà di investire considerevolmente su una tecnologia più dirompente e un prodotto basato sui dati, a beneficio dei nostri clienti e partner, accelerando contemporaneamente sull’innovazione” commenta Charles Egly, co-fondatore e Ceo di Younited. “Siamo orgogliosi di questa operazione che rafforza il nostro percorso di crescita e di riconoscimento come leader fintech a livello europeo” aggiunge Stefano Piscitelli, Direttore Generale di Younited Credit Italia.