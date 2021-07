FIFA 22 vs eFootball: le principali anticipazioni

Dopo l’annuncio che PES sarà eFootball, nasce spontaneo il paragone a FIFA 22, il gioco di calcio “antagonista”.

Dal momento che Konami ha ufficialmente abbandonato il nome Pro Evolution Soccer, ha introdotto alcune altre modifiche al nuovo titolo, tra cui il prezzo, le squadre e un nuovo motore di gioco.

FIFA 22, nel frattempo, sembra presentare piccole modifiche rispetto al suo predecessore piuttosto che una revisione importante.

Prezzo: quanto costeranno?

Sorprendente la mossa di Konami di rendere il nuovo gioco free-to-play su tutte le piattaforme, con aggiornamenti annuali in arrivo gratuiti.

Come anticipato nell’articolo dedicato, alcune DLC e opzioni saranno a pagamento.

FIFA 22 sarà disponibile a partire da 69,99 euro in gran parte delle catene di elettronica di consumo e sullo store di Playstation. Alcune di loro stanno lanciando la fase di pre-order, fino all’8 agosto, al prezzo di 49,99.

Prezzi più o meno simili per Xbox e Pc.

Il day one del gioco è fissato per il 1 ottobre 2021.

I fan di Nintendo avranno la legacy edition in preorder a partire da 39,99 euro.

Su quali console si potrà giocare a efootball e Fifa 22

eFootball sarà disponibile per giocare su PS4, PS5 , Xbox One, Xbox Series X /S e PC e arriverà su iOS e Android in futuro.

Konami non ha rilasciato commenti sul fatto che il gioco arriverà su Nintendo Switch .

FIFA 22 sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. L’edizione standard del gioco sarà disponibile anche su Nintendo Switch.

EA Sports tornerà anche con l’offerta Dual Entitlement per il gioco, che consente agli utenti di aggiornare la propria copia da PS4 a PS5 o da Xbox One a Xbox Series X/S.

Tuttavia questa opzione è disponibile solo se hai prenotato l’edizione Ultimate del gioco.