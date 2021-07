Fifa 22: ecco le prime anticipazioni sul celebre videogame calcistico di Ea Sports.

E’ grande fermento, in questi mesi, per il rilascio dei primi simulatori calcistici. Se nei giorni scorsi è trapelata qualche indiscrezione sul videogame concorrente, da poco sono uscite le prime anticipazioni su Fifa.

Per la prossima edizione, il gioco si avvarrà della tecnologia HyperMotion.

Si tratta di una tecnologia che nasce tramite la motion capture di 22 calciatori unitamente al machine learning. Tutto questo garantirà movimenti realistici al gioco ma soltanto per le versioni Stadia, PS5 e Xbox Series X e S. Nulla da fare per i giocatori di Pc e console precedenti, tra cui la PS4.

I telecronisti di Fifa 22

Oltre a Pierluigi Pardo, Lele Adani sarà l’altro commentatore del videogame. Dopo aver concluso la sua esperienza a Sky, l’ex difensore si è tuffato in questa nuova e divertente avventura.

Quando esce Fifa 22

Il day one del gioco è fissato per il 1 ottobre 2021. Sarà disponibile a partire da 69,99 euro in gran parte delle catene di elettronica di consumo e sullo store di Playstation. Alcune di loro stanno lanciando la fase di pre-order, fino all’8 agosto, al prezzo di 49,99.