Europei a casa The Jackal per Italia-Spagna

Il fortunato format di Raiplay “Europei a casa The Jackal” torna domani in vista della semifinale tra Italia e Spagna.

Una sfida che i The Jackal seguiranno, come di consueto, a partire dalle 20,40 nel loro salotto, circondati da ospiti che si alterneranno nel commento del match, tra presenze e collegamenti. Tra questi troveremo ancora una volta Carolina Morace e Maccio Capatonda, ai quali si aggiungerà l’amichevole partecipazione di Valerio Lundini.

Con un occhio al campo ed uno ai social, i protagonisti non si risparmieranno in commenti e reazioni davanti alle azioni più emozionanti. Appuntamento dunque martedì 6 luglio, per la sfida che vale la finale di Londra.

Ogni puntata del programma andrà in diretta dal CPTV di Napoli.