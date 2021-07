Europei a casa The Jackal: la finale

Europei a casa Tha Jackal torna su Raiplay per la finale di domenica 11 luglio.

Ciro, Fabio, Aurora, Fru, Claudia, Simone e i loro ospiti torneranno a collegarsi dal salotto di casa, per l’appuntamento conclusivo che vedrà l’Italia affrontare l’Inghilterra per il titolo di campione d’Europa.

Gli ospiti della puntata

Insieme a loro, tra presenze e collegamenti Carolina Morace, Francesco Paolantoni, Lodovico “Lodo” Guenzi e Alberto “Bebo” Guidetti.

Con un occhio al campo ed uno ai social, i protagonisti non si risparmieranno in commenti e reazioni davanti alle azioni più emozionanti. Appuntamento dunque domenica 11 luglio, a partire dalle 20,40, per la più importante sfida degli Azzurri.