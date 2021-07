Europei a casa The Jackal: la puntata del 2 luglio

Venerdì 2 luglio Europei a casa The Jackal torna in diretta, per seguire i quarti di finale dell’Italia che affronterà il Belgio in una sfida che già si annuncia da cardiopalma.

A partire dalle 20,40 nel loro salotto saranno ospiti l’ormai di casa Carolina Morace ma anche Andrea Delogu e Maurizio Casagrande.

Con un occhio al campo ed uno ai social, i protagonisti non si risparmieranno in commenti e reazioni davanti alle azioni più emozionanti. Appuntamento dunque venerdì 2 luglio, per un’altra serata da dentro o fuori, che vale l’accesso alle semifinali. Ogni puntata del programma andrà in diretta dal CPTV di Napoli.