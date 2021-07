Euro 2020, Italia si inginocchia con il Belgio

Italia e Belgio si inginocchiano in avvio del match valido per i quarti di finale di Euro 2020. Il Belgio nel corso del torneo ha sempre mostrato il proprio sostegno alla campagna Black Lives Matter. Per la prima volta tutti i giocatori dell’Italia si sono inginocchiati. Contro il Galles, nella terza partita della prima fase, solo 5 azzurri si erano inginocchiati.