Euro 2020, Italia-Inghilterra: la finale in diretta

Italia e Inghilterra pronte per la finale di Euro 2020. Gli azzurri si presentano con la stessa formazione schierata contro la Spagna in semifinale. Emerson al posto dell’infortunato Spinazzola. A orchestrare la manovra, Verratti e Jorginho. Confermato Immobile al centro dell’attacco, dopo le voci relative all’ipotesi di un inserimento di un ‘falso nueve’ da parte di Mancini. L’Inghilterra sceglie il 3-5-2, con la coppia Sterling-Kane in avanti.

Calcio d’inizio alle 21, ecco le formazioni titolari:

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Immobile, Insigne, Chiesa. Ct: Mancini.

Inghilterra – (3-5-2) – Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Mount; Sterling, Kane. Ct: Southgate,