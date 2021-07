Euro 2020: Belgio-Italia, i bookmaker vedono azzurro brivido rigori, il successo dal dischetto a 9,00

Mancini avanti a 2,41 per il testa a testa all’Allianz Arena, lo sgambetto di Martinez è a 3,49. Chiesa si candida a un’altra serata da protagonista, per Immobile e Lukaku sfida alla pari.

Roma, 1° luglio 2021 – Cinque anni fa, nell’ultimo precedente tra le due squadre, era l’Italia a partire con la quota più alta. Oggi invece la Nazionale batte il Belgio, almeno nelle valutazioni dei betting analyst. Alla vigilia del quarto di Euro 2020, gli Azzurri hanno un margine di vantaggio non ampio ma prezioso per la partita fin qui più difficile: sul tabellone Planetwin365 un’altra vittoria contro i Diavoli Rossi come negli Europei del 2016 si gioca a 2,41, a cui si affianca il 40% delle giocate andato sul «2» tricolore all’Allianz Arena di Monaco. Netti i precedenti, con 14 successi e 4 pareggi conquistati dall’Italia nei 22 confronti diretti; su Mancini pesa però l’ombra della Fa Cup del 2013, quando il Wigan di Roberto Martinez, oggi alla guida del Belgio, ebbe la meglio sul Manchester City. Il ko stavolta pagherebbe 3,49 e ha raccolto il 28% delle preferenze, mentre il secondo pareggio al 90′ con un altro round ai supplementari si gioca a 2,05.

Ciro Immobile rinuncerebbe ai gol pur di vincere, ma per gli analisti è sempre lui la scelta numero uno nelle scommesse sui marcatori. Il centravanti della Lazio è in cima alla lista Planetwin365 a 2,75, alla pari con Romelu Lukaku che in classifica cannonieri ha una rete in più dell’attaccante biancoceleste. Kevin De Bruyne e Eden Hazard sono ancora in dubbio, ma nell’elenco degli analisti rimangono in agguato rispettivamente a 5,50 e 5,25. Occhi puntati anche su Federico Chiesa, forse in campo già dal primo minuto e la cui firma sul match pagherebbe 4,50. C’è poi spazio per l’imprevisto: sono già 9 gli autogol messi in archivio in questa edizione, e stavolta una rete nella propria porta è data a 7,00. Gli analisti prevedono comunque una partita dal punteggio contenuto, viste la difesa di entrambe le squadre (tutte e due finora hanno subito una sola rete) e danno l’Under 2,5 a 1,57 e l’Over a 2,36.

Inevitabile il pensiero a un finale da batticuore: la conclusione ai rigori con il successo dell’Italia spunta a 9 volte la posta, quello del Belgio è invece a 9,50. Più ampia la distanza per i possibili supplementari, con gli Azzurri vincenti sempre a 9,00 e i belgi a 12,00. La fiducia sulla Nazionale viene comunque confermata anche dal tabellone dell’accoppiata finale, dove la combinazione Inghilterra-Italia svetta a 4,25, alla pari con Inghilterra-Spagna, mentre vale 10,00 una finale a sorpresa tra la Nazionale e la Danimarca (10,00), una delle rivelazioni del torneo.

Proprio la Spagna sarà protagonista dell’altro quarto in programma domani, contro una Svizzera carica a mille dopo la vittoria sulla Francia. Per Petkovic e i suoi sarà durissima anche stavolta, visto l’1,70 offerto da Planetwin365 sul successo delle Furie Rosse. Il segno «1» sarebbe un’impresa da 5,67, mentre la «X» al termine dei minuti regolamentari è a 3,50.

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584). Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti elevati standard di sicurezza e un’esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale