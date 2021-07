ELITechGroup acquisisce GONOTEC, uno dei principali operatori di mercato nel settore dell’osmometria mediante punto di congelamento

LOGAN, Utah, 15 luglio 2021 /PRNewswire/ — ELITechGroup, leader di mercato nella tecnologia globale degli osmometri a tensione di vapore, annuncia l’acquisizione di GONOTEC, uno dei principali operatori di mercato nella tecnologia degli osmometri con metodologia a punto di congelamento.

L’acquisizione dell’azienda unisce due leader di mercato dell’osmometria, fornendo al settore una gamma completa di soluzioni che soddisfano esigenze specifiche consentendo ai medici di diagnosticare più rapidamente e accuratamente le malattie e determinare la terapia corretta per il paziente.

Inoltre, ELITechGroup avrà ora una presenza diretta sul mercato in Germania, e quindi potrà fornire senza l’ausilio di intermediari l’intero portafoglio di prodotti e soluzioni. ai clienti di tale Paese.

“L’acquisizione strategica di GONOTEC espande le capacità globali dell’azienda di fornire prodotti innovativi ai segmenti di mercato della diagnostica in vitro, biotecnologico, chimico, ambientale, alimentare e delle bevande, farmaceutico e della ricerca. Insieme possiamo contare su oltre 90 anni di innovazione; miriamo a diventare la principale azienda di osmometria al mondo”, ha dichiarato Bryce McEuen, Vice President, Biomedical Systems. “Inoltre, l’acquisizione aumenta la nostra capacità e amplia la nostra presenza geografica per servire i laboratori con un’assistenza tecnica e un servizio clienti di prim’ordine”.

Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni per osmometria, visitate Osmometers.com.

Informazioni su ELITechGroup ELITechGroup è un gruppo privato di produttori e distributori mondiali di apparecchiature diagnostiche in vitro e reagenti per chimica clinica, microbiologia, diagnostica molecolare, ematologia, citologia e sistemi per l’esame del sudore. La nostra missione è migliorare l’assistenza ai pazienti consentendo ai laboratori di fare di più in meno tempo, con accuratezza, per consentire la formulazione in tempi brevi di una terapia accurata per tutti i pazienti.

Contatto: Amanda Warren, Director of MarketingSocietà: ELITechGroup indirizzo: 370 West 1700 South, Logan, UT 84321Recapito telefonico: +1.435.227.1422E-mail: a.warren@elitechgroup.comSito web: ELITechGroup.com

