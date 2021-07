Dl Semplificazioni, governo incassa fiducia alla Camera

Il governo ha incassato la fiducia alla Camera posta sul Dl semplificazioni-governance Pnrr con 350 sì e 44 no. Il voto finale al decreto Semplificazioni bis, che contiene le norme per la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, è previsto in serata.