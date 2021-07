“Le discoteche non riapriranno. Con questa decisone il Governo umilia i lavoratori del settore e mette all’angolo attività legali e controllate, lasciando i giovani in balia di ritrovi abusivi. Il Governo faccia un passo indietro o si rischia desertificazione economica e sociale”. Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, dopo la decisione dell’esecutivo di non riaprire ancora le discoteche.