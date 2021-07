Dal tavolo verde alle app su smartphone: la rivoluzione delle carte da gioco

Non ci si può definire Italiani veraci se non si hanno almeno alcune di queste passioni tipiche del nostro Paese. La prima è il calcio, dato che siamo un popolo di sportivi e ipnotizzati dal pallone ogni volta che questo inizia a girare su un prato verde. La seconda è il buon cibo: dalla pasta alla pizza, siamo tutti grandi chef anche a casa. La terza sono le carte. Non importa di quale mazzo stiamo parlando, se italiano, con una delle sue tante varietà, o francese. Quel che conta è che ognuno di noi sappia a menadito le regole di qualsiasi gioco di carte.

Questo perché il giocare a carte è da sempre uno dei passatempo preferiti da noi Italiani, a causa del fatto che ci permette di non pensare per qualche minuto ai problemi che la vita ci mette davanti, di trascorrere alcuni minuti di spensieratezza da soli, attraverso i solitari, o in compagnia di una o più persone, con giochi uno contro uno, a coppie o in gruppo. Basti pensare ai tornei che ogni anno si organizzano, anche per beneficienza, a tema burraco, piuttosto che poker, o ai circoli che permettono di cimentarsi in lunghissime partite a scopa o a briscola. Si gioca spesso, sulla spiaggia, in un bar, anche perché le carte hanno spesso un formato che è facile da portare con sé. Ma tra tutti, il simbolo per eccellenza del gioco delle carte è sua maestà il tavolo verde.

È un qualcosa che è entrato di diritto nell’immaginario collettivo, anche grazie a film iconici che quando rappresentano una partita a carte lo fanno attraverso più giocatori seduti in circolo con un sigaro in bocca e un tavolo coperto da una tovaglia verde, solitamente fatta di feltro, che consente alle carte di scivolare il giusto, specialmente nel momento della distribuzione, e di essere ben visibili, in quanto di sfondo bianco. Il tavolo verde, però, si sta trasformando negli ultimi tempi, divenendo sempre più virtuale.

Questo grazie alla digitalizzazione del mondo in cui viviamo. Oggi, infatti, si può giocare a carte non solo con un mazzo fisico davanti a sé, ma anche attraverso un PC, un cellulare o un tablet. Sono state, infatti, sviluppate applicazioni e portali sul web che consentono di giocare a qualsiasi gioco di carte conosciuto in diverse modalità. Si può scegliere di iniziare una partita da soli contro il computer, mosso dall’intelligenza artificiale a seconda del livello di difficoltà scelto dall’utente, o affrontare un giocatore che non è fisicamente presente nella stanza, ma si trova, magari, dall’altra parte del mondo. I giochi a disposizione sono davvero tanti: c’è il gioco della scopa online, con tanto di mazzo di carte da poter scegliere tra napoletane, piacentine o altri, quello della briscola, fino ad arrivare ai solitari di ogni genere, al burraco, al sette e mezzo e via dicendo. In qualche caso il gioco di trasforma in professionismo. Si pensi che alcuni dei tornei di poker più famosi al mondo sono organizzati proprio attraverso applicazioni. D’altra parte basta cliccare sugli store di Android e iOS per scoprire come la sezione giochi sia ampia e come spesso tra le app più scaricate ci siano i giochi di carte. Le nuove app consentono di sedersi a un tavolo verde virtuale, per giocare con un avversario che è il pc, e talvolta di connettersi con un avversario tramite live streaming. Insomma, siamo ufficialmente entrati nell’era delle carte 2.0.