Covid Sardegna, oggi 28 contagi e zero morti: bollettino 8 luglio

Sono 28 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 8 luglio, in Sardegna, con 6.506 test in più eseguiti. Non si registrano nuovi decessi nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. Stabili anche i ricoveri ospedalieri, con 33 pazienti in area medica e uno in terapia intensiva. Ad oggi sono 2.305 le persone in isolamento domiciliare e 15 i guariti in più.

Sul territorio, dei 57.383 casi positivi complessivamente accertati, 15.051 (+15) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.710 (+6) nel Sud Sardegna, 5.174 (+1) a Oristano, 10.966 (+1) a Nuoro, 17.468 (+5) a Sassari.