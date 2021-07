Covid, Rasi: “24 morti tra bambini, con vaccini sarebbero stati zero”

“I vaccini” anti coronavirus “in età pediatrica sono sicuri, le reazioni avverse sono molto meno rispetto agli adulti. I dati dei vaccini fino autorizzati, a mRna, per i ragazzi sono buoni. In età pediatrica le vaccinazioni non hanno mai creato problemi anzi ne hanno risolti, quindi davvero non c’è motivo di preoccuparsi per i vaccini. Sono 24 i decessi da Covid in età pediatrica” registrati in Italia “e sarebbero stati zero con i vaccini”. Lo ha detto Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema e consulente del commissario straordinario all’emergenza coronavirus, ospite di ‘TimeLine’ su SkyTg24.