Covid Puglia, 47 casi e nessun morto: bollettino 3 luglio

Sono 47 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 3 luglio. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 72 guariti nella Regione. I casi attualmente positivi sono 2.664 in Puglia. I ricoverati sono 123, sei in meno rispetto a ieri. I decessi rimangono fermi a 6.642.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.694.462 test. I casi attualmente positivi sono 2.664 mentre ieri erano 2.689 (-25). I ricoverati sono 123 mentre ieri erano 129 (-6). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 253.471 così suddivisi: 95.212 nella provincia di Bari; 25.596 nella provincia di Bat; 19.824 nella provincia di Brindisi; 45.169 nella provincia di Foggia; 26.991 nella provincia di Lecce; 39.498 nella provincia di Taranto; 814 attribuiti a residenti fuori regione;367 provincia di residenza non nota.