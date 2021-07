Covid, Pregliasco: “Tifosi Roma? Eclissi coscienza, Delta correrà”

“Dopo l’eclissi di coscienza” che è stata l’Italia scesa in massa nelle piazze per la vittoria agli Europei di calcio, esplosione di gioia in effetti “difficile da contenere”, l”eclissi’ si è ripetuta nelle scorse ore con il raduno di migliaia di tifosi della Roma nel centro storico della Capitale. Commenta così le polemiche sul rischio ‘variante giallorossa’ il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano. “Una situazione di affollamento provoca e provocherà una velocizzazione di quella che è la corsa della variante Delta” di Sars-CoV-2, dice all’Adnkronos Salute.

In questa fase dell’epidemia di Covid-19, ammonisce Pregliasco, “è fondamentale, a mio avviso, praticare il buon senso”. Che significa anche “limitare i contatti voluttuari: dobbiamo concentrarci su quelli che davvero servono – esorta il virologo – sul lavoro, nella vita quotidiana, nei rapporti sociali”.

“Siamo in una fase di” nuova “crescita esponenziale che è solo agli inizi. Temo che ci sarà un ulteriore avanzamento” dei contagi Covid in Italia, “e un’omologazione con quello che è già successo in altre nazioni” come l’Inghilterra. In tempi di variante Delta “è un destino e purtroppo dovremo fare i conti con questo scenario”, continua il virologo, commentando i dati del Monitoraggio settimanale sull’epidemia di coronavirus Sars-CoV-2. E’ l’alba di una quarta ondata? “Speriamo solo un colpo di coda – risponde il medico – ma di fatto lo sarà”.