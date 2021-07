Covid oggi Valle d’Aosta, 8 contagi e zero morti: bollettino 28 luglio

Sono 8 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 28 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale complessivo delle persone colpite dal virus da inizio epidemia è di 11.751.

I casi positivi attuali sono 51 di cui uno ricoverato in ospedale e i restanti 50 in isolamento domiciliare. I guariti sono 11.227, + 3 rispetto l’ultima rilevazione, mentre i casi complessivamente testati sono 70.779. Da inizio emergenza i pazienti deceduti risultati positivi al Covid in Valle D’Aosta sono 473.