Covid oggi Toscana, 59 contagi: bollettino 6 luglio

Sono 59 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 6 luglio. Ad anticipare i dati è il governatore della Regione, Eugenio Giani.

“I nuovi casi registrati in Toscana sono 59 su 12.104 test di cui 5.940 tamponi molecolari e 6.164 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,49% (1,4% sulle prime diagnosi)”, annuncia su Facebook il presidente della Toscana. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione anti Covid, Giani informa che le dosi attualmente somministrate in Toscana sono 3.216.453.