Covid oggi Sicilia, 627 contagi e 6 morti: bollettino 28 luglio

Sono 627 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 28 luglio. Registrati inoltre altri 6 morti. L’Isola è così la quarta regione per contagi dopo Lazio, Lombardia e Toscana. Fra ieri e oggi sono sei i morti e 186 i pazienti dimessi o guariti. In totale nell’isola gli attuali positivi sono 8.943 – 435 casi in più rispetto a ieri – e di questi 263 sono ricoverati in regime ordinario, 26 in terapia intensiva e 8.654 sono in isolamento domiciliare.