Covid oggi Sardegna, 51 contagi e zero morti: bollettino 9 luglio

Sono 51 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 9 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Poco più di 3mila i test in più eseguiti. Stabili ricoveri ospedalieri: 33 pazienti in area medica e uno in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.333 e 23 i guariti in più. Sul territorio, dei 57.434 casi positivi complessivamente accertati, 15.079 (+28) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.717 (+7) nel Sud Sardegna, 5.181 (+7) a Oristano, 10.966 a Nuoro, 17.477 (+9) a Sassari.

A Ghilarza (Or), intanto, l’attenzione è alta dopo una festa privata alla quale hanno preso parte molti giovani del paese ma anche di centri confinanti. In attesa dell’esito dei tamponi, il sindaco Stefano Licheri ha firmato un’ordinanza che prescrive l’obbligo di mascherina all’aperto.