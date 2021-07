Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Russia 23.807 nuovi casi di coronavirus e 793 decessi. Il dato diffuso dalle autorità sanitarie rimane stabile rispetto ai giorni precedenti. Mosca rimane la città con più contagi (3.154), seguita da San Pietroburgo (1.915) e la provincia di Mosca (1.592). I morti a San Pietroburgo sono 74 e a Mosca 73. Dall’inizio della pandemia, in Russia si sono registrati 6.265.873 contagi e 158.563 morti per il Covid-19.