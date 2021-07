Covid oggi Piemonte, 20 contagi: bollettino 1 giugno

Sono 20 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 1 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Non sono stati registrati morti da ieri. I nuovi casi (di cui 7 dopo test antigenico) sono pari allo 0,1% di 13.411 tamponi eseguiti, di cui 9.803 antigenici. Dei 20 positivi, gli asintomatici sono 12 (60%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 11 ( -3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 145 ( -7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 629. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.438.345 (+ 13.411 rispetto a ieri), di cui 1.774.196 risultati negativi.